Calciomercato Juventus, super scambio col Barcellona | I dettagli

L’agente spinge per il super scambio in estate: possibile colpo di scena sull’asse Juventus-Barcellona

La Juventus non si ferma al super colpo Dusan Vlahovic ma spinge per un rinforzo a centrocampo che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Viste le partenze ormai quasi ufficiali di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, direzione Londra, dove andranno a rinforzare il Tottenham di Antonio Conte, la Juventus sta per ufficializzare l’arrivo di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è atteso domani a Torino per le visite mediche e sarà il nuovo rinforzo per Allegri a centrocampo. Le mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’, però, non si fermano qui. L’agente di Zakaria, lo stesso di Frenkie de Jong, starebbe instaurando un nuovo dialogo con i bianconeri per proporre un potenziale scambio per giugno che coinvolga proprio il centrocampista del Barcellona.

Juventus, possibile scambio de Ligt-de Jong

Il potenziale scambio che potrebbe aprirsi in vista del mercato estivo riguarda due grandi talenti olandesi. I giocatori in ballo sono Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt. Quest’ultimo sembra ormai orientato verso il trasferimento a fine stagione ma la Juventus non lo lascerebbe partite per meno di 70 milioni di euro.

L’eventuale intoppo nello scambio col Barcellona sta nel fatto che il club bianconero valuta l suo difensore circa 25 milioni in più rispetto a de Jong. Il club catalano, invece, aprirebbe allo scambio ma solo qualora fosse alla pari. L’agente del centrocampista blaugrana potrebbe risultare decisivo nella trattativa per convincere la Juve. Allo stesso tempo il procuratore di de Ligt, Mino Raiola, ha il pallino in mano e in gran parte da lui dipenderà il futuro del difensore.