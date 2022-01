Milan, non solo Ibra: colpo Champions da sogno in estate

Il Milan può continuare a puntare su Ibrahimovic: con l’ingresso in Champions League, Maldini prepara un altro colpo top

Non è stato un gennaio indimenticabile per il Milan che, nell’attuale sessione di calciomercato, ha messo a segno operazioni mirate, soprattutto al futuro. Nulla di clamoroso, con il talento Lazetic che ha preso il posto di Pietro Pellegri, finito al Torino, nel reparto avanzato a disposizione di Stefano Pioli. Il ‘Diavolo’ però non si ferma e sta già progettando quello che sarà il futuro della squadra affidata al tecnico emiliano. Per quanto riguarda l’attacco, i rossoneri stanno avvicinandosi al rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic.

Sempre nel segno dello svedese, nonostante i diversi infortuni che in stagione hanno mozzato le presenze del gigante di Malmoe. Con la permanenza dell’attaccante che il prossimo ottobre compirà 41 anni, Maldini e Massara sanno bene che servirà un innesto di peso che potrebbe arrivare grazie agli introiti derivanti dall’ingresso alla prossima Champions League. In tal senso, la suggestione che intriga in quel di Milanello è sempre una: Mauro Icardi.

Milan, Ibra più Icardi in estate: si può

Il piano del Milan è chiaro: confermare Ibrahimovic e regalarsi un nuovo attaccante che possa, tra un anno e mezzo, raccogliere la pesante eredità dello svedese. Come detto, il nome giusto può essere quello di Mauro Icardi. L’argentino e la moglie-agente Wanda Nara, non hanno mai dimenticato Milano e il legame con il capoluogo lombardo può favorire la pista rossonera, già caldeggiata nei mesi scorsi.

L’ex capitano dell’Inter è ormai un panchinaro di lusso per Pochettino al PSG. Un affare possibile grazie agli introiti della Champions League 2022/23: per Icardi servirà un’offerta di circa 40 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, il Milan è pronto ad ‘apparecchiare’ un super colpo per l’anno prossimo: Mauro Icardi può approdare sulla sponda rossonera del Naviglio.