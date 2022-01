Milan, trovato l’erede di Kessie in Serie A: anticipo all’Inter

Il Milan inizia a pensare all’erede di Franck Kessie per il centrocampo: sostituto trovato in Serie A. Interessa anche all’Inter

Esperienza in Coppa d’Africa terminata per Franck Kessie, che con la Costa d’Avorio è stato eliminato ai rigori contro l’Egitto agli ottavi di finale. Così il centrocampista fa ritorno al Milan, dove continuano a esserci questioni in sospeso riguardanti il suo futuro.

Infatti il centrocampista a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club rossonero e per ora il rinnovo sembrerebbe essere un’opzione lontana. Per questo motivo il Milan inizia a cercare l’erede che possa prendere il suo posto nella prossima stagione e mette il mirino in Serie A, precisamente in casa Atalanta. Anticipo ai ‘cugini’ dell’Inter‘ per l’obiettivo in comune.

Milan, Freuler l’erede di Kessie: Inter anticipata

Dopo cinque anni con il Milan, a giugno potrebbe finire l’esperienza di Franck Kessie con il club rossonero, visto il contratto in scadenza. Così proprio dall’Atalanta, club da cui il Milan acquistò Kessie, potrebbe arrivare l’erede dell’ivoriano.

Infatti i rossoneri avrebbero puntato il mirino su Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta che in questa stagione ha collezionato 23 presenze, con due gol all’attivo. Il calciatore svizzero sarebbe anche nel mirino dell’Inter, ma il Milan potrebbe anticipare i ‘cugini’ nerazzurri proprio vista la situazione Kessie. Così il centrocampista dell’Atalanta potrebbe essere l’erede giusto di Kessie, qualora il rinnovo non dovesse mai arrivare.