Calciomercato Milan, colpo Renato Sanches: chiesto lo scambio

Il Milan continua a tenere il mirino puntato su Renato Sanches: ecco la richiesta del Lille per privarsi del centrocampista portoghese

Milan-Renato Sanches: un matrimonio che si farà? Solo il tempo potrà dircelo. I rossoneri tengono il mirino puntato in sede di calciomercato sul centrocampista portoghese di proprietà del Lille. La concorrenza è forte e numerosa, il giocatore di recente ha ammesso in un’intervista anche l’interesse dell’Arsenal.

Il classe ’97, dunque, non è un obiettivo semplice per il ‘Diavolo’, che comunque ha intenzione di provare a strapparlo ai francesi anticipando le pretendenti. I ‘Mastini’, dal canti loro, avrebbero già avanzato una richiesta ben precisa ai lombardi. Vorrebbero intavolare uno scambio con Kalulu (valutato intorno ai 10 milioni) più una sostanziosa parte cash da 20 milioni. In questo modo il Milan riuscirebbe a coprire interamente il prezzo del cartellino dell’ex Bayern Monaco, fissato appunto sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il Lille chiede Kalulu più soldi per Renato Sanches

Un’operazione senza dubbio esosa, ma c’è la possibilità che si realizzi in estate. D’altronde il giocatore non ha nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del Milan, che ne sta già parlando col suo potente procuratore Jorge Mendes approfittando dei dialoghi per il rinnovo di Leao. A favorire i rossoneri, poi, c’è la scadenza di contratto prevista per giugno 2023.

Nel frattempo, non è da escludere lo sbarco a Milano di un difensore fino a domani sera. In questo senso, sono vive le piste che portano ai nomi di Saliba e Thiaw, anche se il ‘Diavolo’ sembra sempre più convinto di proseguire con la rosa attuale.