Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è stato accostato al Fenerbahce nelle ultime ore: le notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, salvo sorprese dell’ultimissima ora, sembra aver chiuso la sessione di calciomercato invernale in entrata.

I nerazzurri hanno rinforzato la rosa con due colpi molto differenti: il primo è Felipe Caicedo, centravanti che non ha trovato molto spazio e che Inzaghi conosce molto bene: il secondo è Robin Gosens, esterno sinistro arrivato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini pronto a raccogliere l’eredità di Ivan Perisic, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Sul fronte delle uscite però oggi potrebbe essere una giornata molto calda. Kolarov potrebbe infatti rescindere il suo contratto con la Beneamata proprio in quest’ultimo giorno di trasferimenti, mentre Roberto Gagliardini, secondo alcuni media, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce per un’operazione last minute in prestito.

CMWEB | La verità su Gagliardini-Fenerbahce

Secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, almeno per il momento non c’è una vera e propria trattativa fra l’Inter ed il Fenerbahce per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è in scadenza di contratto nel 2023 e non è primissimo nelle gerarchie di Simone Inzaghi, ma l’interesse della società turca non ha trovato finora riscontri.