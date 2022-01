Guardiola scatenato, talento dall’Ajax: Juventus e Milan anticipate

Juventus e Milan potrebbero essere anticipate dal Manchester City di Josep Guardiola per un talento dell’Ajax che interessa da tempo

Non solo affari da chiudere nell’immediato in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, ma si lavora anche ai possibili colpi da mettere a segno nella prossima sessione estiva per i trasferimenti. Juventus e Milan da tempo infatti sono sulle tracce di un giovane centrocampista dell’Ajax.

A rovinare i piani dei due club italiani sembrerebbe essere però il Manchester City di Pep Guardiola, che avrebbe deciso di anticipare la concorrenza e assicurarsi subito il giovane talento olandese, lascia a bocca asciutta Juventus e Milan.

Juventus e Milan anticipate da Guardiola: Manchester City su Gravenberch

Europa che continua a rimanere incantata dal talento di Ryan Gravenberch, centrocampista di proprietà dell’Ajax classe 2002 che in questa stagione ha collezionato 28 presenze con un gol e 4 assist all’attivo. Sulle tracce del giovane centrocampista olandese ci sono sia Juventus che Milan da diverso tempo, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il Manchester City.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, Guardiola starebbe pensando a Gravenberch come erede di Fernandinho. Infatti il brasiliano in estate lascerà i ‘Citizens’ a parametro zero visto il contratto in scadenza. Così il club inglese sarebbe pronto ad anticipare i club italiani per investire sul talento olandese.