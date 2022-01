Calciomercato, la Juve tenta il tutto per tutto: mossa decisiva

Una situazione in casa Juventus continua a tenere banco e non si è ancora arrivati ad una soluzione: mossa decisiva dei bianconeri

Siamo giunti nel rettilineo finale di questa esplosiva sessione di calciomercato. Le aspettative erano tutt’altro che elevate per gennaio, anche a causa delle parole rilasciate da alcuni dei diretti protagonisti. I fatti, però, hanno dimostrato ben altro, con numerosi colpi di scena. La regina? Senza dubbio la Juventus.

A cominciare dallo scossone generato dal colpo Dusan Vlahovic, strappato all’acerrima nemica Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus. In assoluto il trasferimento invernale più importante, che rilancia le ambizioni della squadra di Allegri già nella stagione in corso. Ma i torinesi non sono affatto sazi e stanno continuando a lavorare alacremente a poche ore di distanza dal 31. In ballo ci sono i possibili sbarchi di Zakaria, per il quale è già stato raggiunto l’accordo con club e giocatore, e Nandez. Il patron Agnelli li vorrebbe entrambi e parallelamente si concentra sul fronte uscite, aspetto imprescindibile. Sappiamo come Bentancur e Kulusevski si apprestino ad approdare alla corte di Conte al Tottenham. Ci sono ancora problemi, invece, per quanto riguarda la cessione di Ramsey.

Juventus, si tenta il tutto per tutto per Ramsey

Il gallese non rientra più nel progetto tecnico, lo ha ammesso lo stesso Allegri. Per l’addio, però, non si è ancora sbloccata nessuna pista. Stando a quanto riferisce ’90min.com’, resta viva l’ipotesi di un ritorno in Premier League dell’ex Arsenal. La Juventus, dal canto suo, sta accelerando in modo da evitare di doverlo trattenere in rosa fino all’estate.

Tant’è che il centrocampista sarebbe stato offerto a diversi club come Burnley, Crystal Palace, Leeds e Newcastle, ma queste soluzioni pare stiano scemando ora dopo ora. L’ultima idea sarebbe l’Everton. La Juve tenta il tutto per tutto, l’intenzione è provare fino all’ultimo a cedere Ramsey. Il tempo scorre, vedremo se ci riuscirà.