Calciomercato Juventus, assalto all’esubero | Colpo last minute

La Juventus è la grande protagonista delle ultime battute di mercato: possibile assalto last minute per un esubero di centrocampo

Silente fino a qualche giorno fa, il mercato della Juventus si è improvvisamente infiammato all’inizio della settimana che volge al termine. Prima il super colpo Dusan Vlahovic, poi il no di Allegri alla cessione di Morata, e ancora l’interesse del Tottenham per Bentancur e Kulusevski, ormai vicini a vestire la maglia degli Spurs. E non finisce qui.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter si sfidano: duello per il colpo a zero

Seguendo l’ordine temporale degli eventi in queste frenetiche ultime 36 ore scarse di trattative, i bianconeri avrebbero anche chiuso per Denis Zakaria, il centrocampista svizzero in forza al Borussia Mönchengladbach – ed in scadenza di contratto a giugno – che passerà alla Juve in queste ultime ore di contrattazioni. C’è un’altra situazione però, sempre nella zona mediana del campo, che interessa da vicino gli affari della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, assalto last minute del Lione per Arthur

In procinto di cedere Bruno Guimaraes al Newcastle per una cifra pari a 42 milioni più 8 di bonus legati alla salvezza dei Magpies, che ancora navigano in cattivissime acque in Premier, il Lione ha urgente bisogno di un sostituto. Questo sarebbe stato individuato in Arthur Melo, il centrocampista che la Juve era convinta di poter piazzare in Inghilterra. Peccato che le piste Crystal Palace ed Arsenal si siano andate, col tempo, raffreddando.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rivoluzione a centrocampo: il colpo della prossima estate

Ora però la necessità del club transalpino di sostituire degnamente il gioiello in partenza avrebbe portato la dirigenza della società a fare un tentativo last minute per il brasiliano della Juve. La ristrettezza dei tempi – manca un giorno e mezzo alla fine del mercato – e l’importante ingaggio dell’ex Barça potrebbero essere ostacoli non da poco sulla realizzazione dell’affare. Il Lione vorrebbe proporre un prestito con diritto/ obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Che sarebbero ancora tutte da concordare.