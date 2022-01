Calciomercato Juventus, il ribelle se ne va | Tre big sul giocatore

Il giocatore cercato dalla Juventus ha rotto col club: destino deciso, tre big d’Europa si contendono il calciatore

Il mercato di gennaio più scoppiettante degli ultimi anni – per lo meno relativamente ai movimenti delle big d’Italia – non sembra essere ancora finito. Solamente in casa bianconera, ad esempio, sono ore frenetiche per il possibile passaggio di Bentancur e Kulusevski al Tottenham Hotspur. La Juve però resta vigile anche sul fronte di altre possibili clamorose entrate.

In quest’ottica la nutrita schiera dei giocatori prossimi alla scadenza contrattuale e non intenzionati a rinnovare col proprio club potrebbe rivelarsi un ottimo bacino d’utenza per tesserare qualche giocatore altrimenti inaccessibile se ancora legato contrattualmente alla sua società. La Juve ne avrebbe da tempo messo nel mirino uno in particolare: l’esterno ha rotto con allenatore e presidente, ed ha ormai deciso il suo destino. La concorrenza però, è a dir poco agguerrita, con un club in particolare che avrebbe già stretto un accordo con l’entourage del calciatore.

Calciomercato Juventus, Dembelé se ne va: lotta tra tre big d’Europa

Dopo un lungo tira e molla col Barcellona, Ousmane Dembelè ha deciso di rifiutare tutte le proposte di rinnovo avanzate dalla dirigenza bluagrana. L’agente del giocatore, Sissoko, avrebbe già in mano un ricco accordo col PSG. La condizione posta dai francesi però, prevede che l’ex Dortmund resti in Catalogna fino a giugno, per poi passare a parametro zero alla corte di Pochettino. Inutile sottolineare come questo scenario sia assolutamente osteggiato dal Barcellona, che non vuole assolutamente perdere il suo giocatore senza ricavarne nulla dalla cessione.

Qualora non si riuscisse a chiudere col PSG in tempi brevi, anzi brevissimi, il club blaugrana ha già sul tavolo le proposte di Chelsea e Manchester United, ingolosite dalla possibilità di strappare un accordo vantaggioso – con un fortissimo sconto sul cartellino- per tesserare da subito il francese. Il tempo però stringe: manca veramente poco alla chiusura del mercato invernale.