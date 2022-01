Juventus, rivoluzione a centrocampo: il colpo della prossima estate

Juventus assoluta protagonista di questo calciomercato di gennaio ormai a un passo dalla chiusura, ma lo sarà anche in quello della prossima estate. Il punto

Vlahovic è il grande colpo di gennaio non solo del calciomercato italiano, ma la Juventus non ha intenzione di fermarsi. Vedi l’affondo per Zakaria e le trattative in uscita col Tottenham degli ex Paratici e Conte per Bentancur e Kulusevski. Senza dimenticare l’incessante lavoro per trovare un’altra sistemazione ad Aaron Ramsey.

Restando al centrocampo, ora che scriviamo appaiono improbabili la partenze di Arthur e McKennie. Ma sulla permanenza di entrambi a Torino non metteremmo la mano sul fuoco, perché il mercato è davvero imprevedibile e perché i bianconeri hanno intenzione di rivoluzionare la propria mediana (in uscita c’è ovviamente pure Rabiot), senza dubbio il grande punto debole della squadra.

L’arrivo di Zakaria dal Borussia Moenchengladbach non escluderebbe quello, in estate, di un altro centrocampista muscolare, seppur con maggiore dinamismo dell’elvetico. Il nome è quello di Thomas Partey, 28enne ghanese che Cherubini e soci hanno provato a chiedere all’Arsenal nell’ambito dell’affare Arthur, quasi del tutto tramontato. Vanamente, dato che Arteta non ha ha voluto rinunciarci.

In estate la Juve potrebbe però rifarsi avanti per il classe ’93 che i ‘Gunners’ hanno strappato all’Atletico Madrid l’ottobre di un anno e mezzo fa pagando la clausola risolutiva fissata a 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, assalto a Thomas Partey: Arthur e Kean pedine di scambio

Per Thomas Partey, il cui stipendio da 10 milioni può rappresentare il vero ostacolo all’operazione, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe stanziare circa 35-38 milioni di euro più bonus. In alternativa tentare uno scambio alla pari con lo stesso Arthur oppure Moise Kean. Quest’ultimo è stato riportato all’ovile l’estate scorsa per 28 milioni dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, in aggiunta la Juve potrebbe offrire 12-15 milioni cash.