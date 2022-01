ESCLUSIVO | Juventus, anche il Bayern pensa a Dybala: il punto

La Juventus potrebbe perdere Paulo Dybala a parametro zero in estate: sulla ‘Joya’ bianconera c’è anche l’interesse del Bayern Monaco

Dai primi palloni toccati col Palermo alle magie con la Juventus, il talento di Paulo Dybala è sempre stato indiscutibile. A essere però ancora in discussione è il suo futuro in bianconero, visto il contratto in scadenza a giugno.

Il numero dieci bianconero ancora non ha trovato un accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto e per ora sembrerebbe difficile che il prolungamento arrivi, visti i tanti rinvii da parte della società juventina e un lato economico che altri club potrebbero far salire. Proprio per questo sulla ‘Joya’ piomba l’interesse di un altro top club europeo.

Juventus, aumentano le pretendenti per Dybala: c’è anche il Bayern Monaco

Una situazione sempre più scomoda, quasi impossibile da recuperare per la Juventus. Stiamo parlando del futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all’addio a parametro zero in estate. Sulle tracce dell’argentino continuano a esserci l’Inter e il Manchester City, ma non solo.

Infatti, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, su Dybala ci sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco. L’argentino sarebbe molto gradito dalla società bavere, a maggior ragione a parametro zero. Dunque questo interesse potrebbe presto tramutarsi in un’offerta concreta per il numero 10 della Juventus.

RAFFAELE AMATO