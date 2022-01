Calciomercato Inter, doppio addio last minute: tentativo in Serie A

Mancano poche ore alla fine del calciomercato invernale, ma l’Inter potrebbe dire addio a due giocatori: tentativo in Serie A

Senza dubbio in questa sessione invernale di calciomercato l’Inter si contenderà lo scettro di regina con la Juventus, che ha messo a segno il colpo Vlahovic per l’attacco. Adesso mancano solo poco più di due giorni alla chiusura della finestra invernale per i trasferimenti, e ancora qualche affare potrebbe concludersi.

In particolare in casa Inter potrebbe arrivare qualche cessione last minute. A tentare il doppio colpo improvviso potrebbe essere la Lazio, ex squadra di Inzaghi, che avrebbe messo nel mirino ben due nerazzurri. La risposta dell’Inter al tentativo di Sarri.

Inter, la Lazio tenta il doppio colpo: nel mirino Vecino e Pinamonti

Gli ultimi giorni di calciomercato si accendono e potrebbero regalare qualche ultimo colpo. In particolare a cercare rinforzi sembrerebbe essere la Lazio di Maurizio Sarri, che sia a centrocampo che in attacco cercherebbe nuove pedine, soprattutto dopo l’addio di Muriqi.

Così la squadra capitolina sembrerebbe aver messo nel mirino sia Matias Vecino, centrocampista in scadenza con l’Inter, che Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dei nerazzurri ma in prestito all’Empoli. La squadra biancoceleste avrebbe ricevuto però un doppio no dall’Inter, non convinta delle due cessioni.