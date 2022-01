Milan, Conte rovina i piani: cessione che incastra i rossoneri

Il Milan a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale potrebbe ricevere una brutta notizia: saltano i piani per colpa di Conte

In questa sessione invernale di calciomercato il Milan sembrerebbe essere rimasto a guardare rispetto agli altri club italiani. Le concorrenti Inter e Juventus infatti si sono rinforzate con colpi importanti, mentre i rossoneri non hanno effettuato acquisti.

Una svolta importante per il Milan però potrebbe arrivare in uscita, dove un esubero sembrava vicino al passaggio in Spagna. A rovinare i piani del club rossonero però potrebbe essere Antonio Conte, che cedendo un esubero degli ‘Spurs’ al club spagnolo incastrerebbe e non poco il Milan.

Milan, Castillejo intrappolato da Conte: Gil verso il Valencia

Il Milan decide di non intervenire in entrata in questo calciomercato invernale, o almeno a soli tre giorni dalla fine sembrerebbe essere così. Però per quanto riguarda le uscite potrebbero esserci sviluppi importanti, anche se Antonio Conte sembrerebbe non agevolare le cose al club milanista.

Infatti il Milan sembrava essere vicino a piazzare in uscita Samu Castillejo, finito in fondo alle gerarchie di Pioli e con contratto fino al 2023. La metà doveva essere il Valencia, ma sembrerebbero essere spuntate complicazioni nell’affare. Così, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Tottenham si sarebbe inserito cercando di anticipare il Milan e offrendo al Valencia Bryan Gil, esterno che sembrerebbe non essere preso molto in considerazione da Conte fino ad ora. Qualora il passaggio dello spagnolo al Valencia dovesse concretizzarsi, il Milan sarebbe costretto a tenere Castillejo almeno fino a giugno.