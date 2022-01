La Juve accelera, c’è l’offerta per il colpo immediato: tutte le cifre

La Juventus accelera le pratiche per regalare un centrocampista ad Allegri già a gennaio: c’è l’offerta del club bianconero, tutte le cifre

Un finale di calciomercato a dir poco scoppiettante quello della Juventus. La sessione di gennaio sembrava dovesse regalare poche sorprese, invece la ‘Vecchia Signora’ ha cambiato i piani andandosi a prendere dalla Fiorentina niente di meno che Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è in assoluto il colpo dell’inverno, sbarcato a Torino per 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Un’operazione letteralmente impensabile fino a qualche settimana fa. Ora mister Allegri può contare su un apporto di primo livello nel reparto offensivo, che in questi mesi ha mostrato non poche carenze. Basta così? No, la dirigenza torinese sta facendo fuoco e fiamme nel rush finale e non vuole fermarsi. In particolare, desidera regalare al tecnico livornese un rinforzo importante a centrocampo, altra zona parecchio in difficoltà. Sappiamo del forte interessamento nei confronti di Zakaria, con Nandez in secondo piano rispetto allo svizzero.

Calciomercato Juventus, offerta per Zakaria: le cifre

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, la Juventus sta accelerando le pratiche per Zakaria – in scadenza giugno 2022 – e ha avanzato un’offerta al Borussia Monchengladbach. Sul piatto una proposta da 5 milioni di euro più 2 di bonus. La richiesta al momento è sui 7/8 milioni. Perciò filtra ottimismo, anche perché il giocatore è sempre più convinto del trasferimento. Si attende una risposta dal club tedesco, che dovrebbe arrivare entro le 13.

Ovviamente una pedina (oltre a Ramsey) dovrà uscire e l’indiziato numero uno resta Bentancur. È ormai alla luce del sole il concreto apprezzamento dell’Aston Villa per l’uruguaiano e, sempre secondo il noto emittente satellitare, nelle prossime ore sono attese altre offerte.