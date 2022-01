Scamacca-Inter, il bomber ha deciso: ‘messaggio’ al Milan

Gianluca Scamacca accende il derby di mercato: da Milan ad Inter, il bomber del Sassuolo ha già deciso il suo prossimo club

Mancano sette giorni al ritorno in campo dell’Inter campione d’Italia che, sabato prossimo, sfiderà il Milan in un derby infuocato. I nerazzurri hanno intenzione di assestare un colpo piazzato alla squadra allenata da Pioli per allontanarla, quasi definitivamente, dalla corsa scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, tra le priorità del club di Steven Zhang per la prossima stagione vi è sempre l’approdo di un nuovo attaccante alla corte di Simone Inzaghi. Dei diversi nomi accostati nelle ultime settimane ai nerazzurri, uno in particolare sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi alla ‘Beneamata’.

Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Sassuolo che piace da tempo anche al Milan. Il bomber romano, sul quale si è mossa per prima proprio la società di via Aldo Rossi sin dall’eplosione con la maglia del Genoa, sta stupendo per la media realizzativa con i neroverdi. 9 reti in 23 presenze, un gol ogni 132′: numeri che hanno convinto l’Inter ad accelerare, balzando in pole per la punta 23enne. ‘La Gazzetta dello Sport’ approfondisce l’analisi, parlando della pista nerazzurra come quella nettamente più calda al momento.

Inter, Scamacca vuole i nerazzurri: lo scenario

Al punto che, lo stesso Scamacca, ha messo da parte l’ipotesi Borussia Dortmund pronto a pagare subito 45 milioni e lasciarlo al Sassuolo fino a giugno. Scamacca vuole a tutti i costi l’Inter, che ha due pedine in mano per ammorbidire la posizione del Sassuolo: gli emiliani chiedono infatti almeno 40 milioni per il suo cartellino. Non solo Pinamonti ma anche Pirola, difensore attualmente in prestito al Monza.

Scamacca, inoltre, sembra allettato all’idea di poter migliorare al fianco di Dzeko: un anno insieme, vista la scadenza nel 2023 del bosniaco. L’Inter, dunque, ha diverse armi nel suo arsenale che è pronta a sfruttare, con Scamacca sicuro di volersi confermare come prossimo centravanti dell’Inter e della Nazionale di Mancini.

Senza dimenticare che l’Inter non perde di vista l’altro gioiellino dei neroverdi: Davide Frattesi. Un possibile doppio colpo da sogno, a partire da Scamacca che ha messo l’Inter al centro dei suoi pensieri.