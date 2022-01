L’Inter prova a soffiare Kessie al Milan: vendetta immediata

Franck Kessie sarà a disposizione di Stefano Pioli dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa: futuro incerto, c’è l’Inter

Duello anche a distanza tra Milan e Inter che continuano ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Le due big d’Italia proveranno a mettere a segno colpi a parametro zero.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista ivoriano del Milan, Franck Kessie, con il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore rossonero è pronto per una nuova avventura visto che non è arrivato il rinnovo contrattuale: come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter pronta al colpo a zero per rinforzare la mediana nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Doccia gelata per Inter e Juve: si inserisce il Bayern

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura Dybala: “L’Inter non lo prenderà”

Calciomercato Inter, Kessie e Perisic: percorso inverso

In questo modo il Milan potrebbe preparare così l’offensiva per il talentuoso esterno offensivo dell’Inter, Ivan Perisic, con il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Un’idea a zero come ‘vendetta’ per quanto riguarda il possibile colpo Kessie. Ancora un duello a distanza tra le big della Serie A con le compagini milanesi, pronte all’assalto decisivo in vista della prossima sessione di calciomercato. Marotta potrebbe così essere molto attento alle situazioni dei giocatori in scadenza. Un’idea suggestiva con un intreccio improvviso tra Milan e Inter, sempre molto attive in ottica futura.