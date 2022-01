Marotta e Ausilio già al lavoro per il calciomercato Inter della prossima estate. Dybala e un altro: lo ‘sgarbo’ all’ex Juventus potrebbe essere doppio

Chiuso Gosens e quasi portato a termine l’operazione Caicedo, ora l’Inter può concentrarsi e proiettarsi sul calciomercato estivo con un occhio riservato sempre alle cosiddette ‘occasioni’. Quelle a zero, che tanto piacciono (vedi l’ultima, Onana) a Marotta.

Paulo Dybala è ovviamente l’occasione che più affascina l’Ad nerazzurro. E’ nota infatti la sua grande ammirazione per l’argentino, a cui è anche legato dal punto di vista umano.

L’arrivo di Vlahovic a Torino può davvero porre fine all’esperienza alla Juventus del classe ’93, considerati i problemi sul fronte rinnovo e lo scarso feeling con Arrivabene manifestatosi pubblicamente negli ultimi mesi.

Più fonti danno per certo l’assalto di Marotta, con Dybala che può raccogliere l’eredità del connazionale Lautaro Martinez, candidato numero uno alla cessione in estate sull’altare del bilancio e dell’autofinanziamento.

Ma la ‘Joya’, rimanendo in tema ‘scippi’ alla Juve, potrebbe non essere l’unico bianconero a traslocare gratis da Torino a Milano. Negli ultimi giorni sono infatti tornate alla ribalta voci su un interesse da parte dell’Inter per Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Inter, ‘occasione’ Bernardeschi: la possibile offerta

La Juve vuol giocare al ribasso pure per il prolungamento del Campione d’Europa, strategia che al classe ’94 di Carrara potrebbe non andare a genio inducendolo ad ascoltare cosa ha da dire Beppe Marotta. Anzi, cosa ha da offrire.

Il CEO interista potrebbe garantirgli un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, pareggiando quasi il suo attuale ingaggio (4 milioni) a cui preferirebbe non rinunciare.

L’ex Fiorentina sarebbe un ottimo jolly per Simone Inzaghi, con il tecnico interiata che potrebbe schierarlo sia da mezz’ala che da tornante di sinistra nonché in appoggio a una o due punte.