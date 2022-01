Inter e Juventus pensano al doppio colpo a zero ma gli affari potrebbero sfumare: c’è l’inserimento a sorpresa del Bayern Monaco

Non sono mancate le sorprese in Serie A dopo le prime 22 giornate. Al comando c’è l’Inter che vuole confermarsi sul tetto d’Italia mentre non ha impressionato particolarmente la Juventus, che è in ripresa negli ultimi mesi ma l’avvio disastroso l’ha portata ad essere quinta in classifica, con l’obiettivo quarto posto a -1.

Calciomercato, dialogo Bayern-Borussia per Zakaria e: Inter e Juventus a rischio beffa

Le due squadre intanto lavorano sul calciomercato e hanno entrambi obiettivi dalla Germania. Sia Inter che Juventus infatti vogliono pescare dal Borussia Monchengladbach poiché ci sono degli affari importanti a parametro zero. I nerazzurri vogliono provare a ingaggiare Ginter (a zero) mentre i bianconeri hanno messo nel mirino Zakaria.

Entrambi gli obiettivi però potrebbero presto sfumare. Su di loro, come raccolto da ‘Calciomercatoweb.it’, è forte il Bayern Monaco per l’immediato. Il club bavarese potrebbe perdere Tolisso, il quale è in scadenza e potrebbe partire già a gennaio: in questo caso dunque sarebbe rimpiazzato da Zakaria. Nel mirino poi c’è anche Ginter visto che il Borussia spinge per cederli subito incassando qualche milione anziché a perderli a giugno senza incassare nulla. Borussia e Bayern ne stanno parlando.

Manuel Panza/Raffaele Amato