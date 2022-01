La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Renato Sanches, centrocampista nel mirino del Milan: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di continuità in questo mese di gennaio che, nei tempi regolamentari, non ha mai portato sconfitte alla squadra bianconera, in crescita dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante.

La Vecchia Signora continua ad avere diverse lacune di carattere tecnico, alcune molto evidenti, soprattutto fra centrocampo e attacco, ma sta cominciando a portare a casa risultati importanti e pesanti che l’hanno avvicinata sensibilmente anche all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, squadra che al momento occupa il quarto posto nel campionato italiano di Serie A, piazzamento che vorrebbe dire accesso alla prossima fase a gironi di Champions League, vero obiettivo stagionale della Juventus.

In estate, nella lunga sessione di calciomercato che ci attende, la Juventus potrebbe far fronte a queste problematiche magari andando su un obiettivo sul quale il Milan di Stefano Pioli ha posato gli occhi già da tempo. Stiamo parlando del nome di Renato Sanches, centrocampista centrale del Lille in uscita dalla società campione di Francia e vecchio pallino di Maldini e Massara, dirigenti del club rossonero.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches finisce nel mirino

Il centrocampista portoghese, ormai considerato fra i top player nel ruolo a livello europeo, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il suo contratto con il Lille è in scadenza nel 2023. Una condizione che potrebbe sensibilmente abbassare il prezzo dell’ex giocatore del Bayern Monaco in rottura anche con il tifo del Lille, un’altra componente che porterebbe inevitabilmente all’addio di Renato Sanches. La Juventus quindi, in vista dell’estate, è pronta a subentrare nella corsa per il portoghese beffando il Milan di Pioli, a caccia, forse, di un sostituto di Franck Kessie.