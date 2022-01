Affare fatto, Allegri esulta: futuro in Premier League

Un’operazione vicinissima all’ufficialità: affare fatto, novità importante per il calciomercato della Juventus

Il poker rifilato alla Sampdoria negli Ottavi di finale di Coppa Italia è ormai un lontano ricordo. La Juventus guarda avanti, in particolar modo alla prossima super sfida in Serie A contro il Milan. La società torinese ha intenzione di risalire in classifica, dopo una prima parte di stagione che ha in buona parte deluso le aspettative. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di valutare le prossime mosse, tra entrate ed uscite.

Ed è in particolar modo tra le cessioni che il club torinese sembrerebbe vicinissimo, dopo mesi di tentativi, ad una svolta immediata. Si tratta di Aaron Ramsey che, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è davvero ad un passo dal cambiare subito maglia. Già nel mese di gennaio, quando mancano ormai poco più di dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale.

Ramsey ai saluti: ecco dove giocherà

La Juventus è solo in attesa dell’addio di Ramsey che, come riportato dalla rosea, tornerà in Premier League. Ad attenderlo c’è nuovamente il calcio inglese ed in particolar modo il Crystal Palace che intende annunciare l’ex Arsenal già nei prossimi giorni.

Il centrocampista non ha mai trovato il feeling giusto con Massimiliano Allegri che, sin dalla scorsa estate, aveva pensato di rimpazzare Ramsey.

Adesso, dopo sole 5 presenze e 112′ in campo, l’addio al bianconero pare solo una formalità.