Inter-Venezia, a rischio rinvio per Covid: l’annuncio UFFICIALE del club

Ancora brutte notizie in Serie A per quanto riguarda la pandemia per Coronavirus: tanti casi emersi nelle ultime ore nel gruppo squadra

Inter-Venezia potrebbe saltare a causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra: l’annuncio del club pochi minuti fa.

Il club veneto ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale: “Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19“. Poi ha aggiunto: “In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Con il nuovo protocollo in vigore con 9 calciatori positivi su 25 della lista, la sfida non potrà disputarsi. Le prossime ore saranno decisive per capire con certezza chi realmente è attualmente positivo in casa Venezia. Per il possibile rinvio i casi di positività dovrebbero guardare soltanto i calciatori.