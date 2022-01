Inter e Milan, colpaccio Belotti: svolta a sorpresa in Serie A

L’addio di Belotti al Torino pare ormai scontato: svolta immediata per il destino del ‘Gallo’, Inter e Milan avvisate

Il duello a distanza in Serie A tra Inter e Milan potrebbe protrarsi anche in sede di calciomercato. Quando mancano poco più di dieci giorni alla chiusura della sessione invernale di gennaio, arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Andrea Belotti. Il centravanti del Torino resta in scadenza con la società di Urbano Cairo, il prossimo 30 giugno. L’ipotesi rinnovo è stata accantonata ormai da tempo ed il destino della punta campione d’Europa sarà sicuramente lontano dai granata.

LEGGI ANCHE >>>Post Kjaer, il Milan pensa al nuovo de Ligt: arriva subito

Diversi i club alla finestra per Belotti, Inter e Milan in primis. I nerazzurri valutano un vice Dzeko di alto livello mentre i rossoneri programmano il post Ibrahimovic: il ‘Gallo’ a zero, in tal senso, può essere un affare sotto ogni aspetto. Attenzione, però, ad una nuova occasione che già nel mese di gennaio, nelle ultime ore di calciomercato, può aprire uno scenario fino ad ora assolutamente inatteso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Castillejo: sorpasso a Inter e Juventus

Calciomercato, Inter e Milan gelate: sorpresa Belotti

Il ‘Gallo’ Belotti in Serie A, ma non all’Inter nè al Milan. L’attaccante del Torino può finire prepotentemente nel mirino dell’Atalanta. La ‘Dea’ deve fare i conti con la possibile partenza di Duvan Zapata, corteggiatissimo dal Newcastle.

In caso di addio del centravanti colombiano, la volontà di Gasperini sarebbe quella di puntare su Belotti, tentando di convincere il Toro alla cessione immediata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Gattuso prova a prendere il difensore da Pioli

In questa stagione il capitano del Torino ha segnato 2 reti e firmato 1 assist, in 10 presenze complessive con la squadra di Ivan Juric.