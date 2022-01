Calciomercato Milan, addio Castillejo: sorpasso a Inter e Juventus

Il Milan potrebbe pensare all’addio dell’esterno spagnolo, Samu Castillejo, pronto ad una nuova avventura: beffate Inter e Juventus

Saranno giorni intensi in casa Milan tra cessioni ed acquisti da urlo. La società rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per una seconda parte di stagione da protagonista.

Verso l’addio ci sarebbe l’esterno spagnolo, Samu Castillejo, che non rientrerebbe più nei piani dello stesso allenatore rossonero. Sulle sue tracce anche diversi club della Liga, ma potrebbe esserci l’assalto della Sampdoria che dovrebbe annunciare nelle prossime ore il nuovo allenatore Marco Giampaolo, che prenderà il posto di Roberto D’Aversa.

Una rivoluzione in casa blucerchiata per trovare nuovi stimoli per cercare di arrivare subito alla salvezza visti gli ultimi risultati negativi collezionati dall’ex tecnico del Parma.

Calciomercato Milan, Castillejo come acconto per giugno: c’è Daamsgard

L’idea suggestiva sarebbe quella di tornare protagonista sul fronte calciomercato anche a giugno: Castillejo subito a Genova per poi avere la prelazione sul possibile acquisto del talentuoso giocatore danese, Mikkel Daamsgard, che sta attraversando una stagione ricca di problemi a causa di un grave infortunio. La mossa del Milan è orientata soprattutto al futuro per arrivare così una corsia preferenziale superando anche Juventus e Inter. Scambi possibili in Serie A per accontentare tutte le parti coinvolte per una seconda parte di stagione da urlo.