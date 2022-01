Post Kjaer, il Milan pensa al nuovo de Ligt: arriva subito

Il Milan ha intenzione di mettere a segno un nuovo colpo per sostituire l’infortunato Kjaer: spunta il gioiello olandese

Il clamoroso ko casalingo contro lo Spezia lascia l’amaro in bocca al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vedono sempre più lontana la vetta occupata dai campioni d’Italia dell’Inter ed è per questo che, prima che la sessione invernale di calciomercato chiuda definitivamente i battenti, Maldini e Massara hanno intenzione di correre ai ripari per puntellare la rosa a disposizione del tecnico emiliano. In tal senso, tra le priorità dei dirigenti di via Aldo Rossi vi è certamente l’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Con Tomori che rimarrà fuori dai giochi per almeno un mese e Kjaer che ha chiuso anzitempo la stagione, sono diversi i nomi che la società meneghina sta seguendo per l’immediato. Arriverà un centrale e arriverà entro dodici giorni: ‘Il Corriere dello Sport’ rilancia un nome che i rossoneri hanno già seguito un paio di stagioni fa.

Milan, sostituto di Kjaer: ecco quando può arrivare

Si tratta del difensore olandese Perr Schuurs, arrivato all’Ajax esattamente un anno fa. Il talento classe 1999 non sta trovando spazio e, nonostante le 17 presenze stagionali, ha iniziato solo 3 partite da titolare con l’Ajax. Ecco perchè l’operazione agli occhi di Maldini e Massara potrebbe essere fattibile, anche a costi contenuti.

Un gioiello utile nell’immediato ma soprattutto in prospettiva: per il 22enne di Nieuwstadt può bastare un’offerta da 15 milioni di euro. Dopo il match di domenica sera contro la Juventus, la priorità del Milan sarà proprio l’accelerata per il difensore dell’olandese he potrebbe quindi approdare a Milanello negli ultimi giorni di mercato.

Schuurs è sotto contratto con i Lancieri fino al 30 giugno 2025: il Milan è pronto a fare la sua mossa.