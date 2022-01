Calciomercato, Belotti mette in stand-by il Toronto | Aspetta la big

Il Toronto all’assalto di Insigne e Belotti ma il Gallo ferma tutto in attesa della big

Il Toronto sembra aver trovato l’accordo con Lorenzo Insigne per giugno. Il capitano del Napoli sembra essere intenzionato a trasferirsi in Canada, nonostante si tratti di lasciare la sua casa e la sua gente. Il campione d’Europa sarà convocato da Spalletti per la super sfida tra Juventus e Napoli dopo che il giocatore ha parlato col tecnico toscano della sua situazione.

Il Toronto, però, non intende fermarsi al colpo Insigne ma ha puntato anche un altro giocatore italiano, anche lui della Serie A e anche lui campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore in questione è Andrea Belotti, ormai di fatto un separato in casa col Torino. Il ‘Gallo’ non rinnoverà il suo contratto con i granata e anche il presidente Urbano Cairo ha espressamente dichiarato di non potere trattenere un calciatore che non ha intenzione di rimanere.

Belotti frena il Toronto: aspetta la big di Serie A

Andrea Belotti ha deciso che è arrivato il momento di cambiare la sua carriera, lasciando quella che è stata la sua casa per 6 anni. Intanto, però, il ‘Gallo’ avrebbe messo in stand-by l’assalto del Toronto, nella speranza di un’offerta da parte del Milan. I rossoneri hanno seguito Belotti per diverse sessioni di mercato e spesso ci sono andati molto vicini, nonostante in estate si fosse inserita anche l’Inter. Belotti adesso attende un’offerta del club rossonero per rimanere in Italia e compiere il vero grande salto di qualità della sua carriera.