Gattuso, possibile nuovo allenatore dell’Everton, ha messo nel mirino Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan in scadenza: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli ha fallito l’operazione sorpasso nella sfida contro lo Spezia di Thiago Motta. I rossoneri, che dovevano sfruttare il pareggio dell’Inter in casa dell’Atalanta, sono stati battuti dal club ligure in una partita ricca di polemiche.

In pieno recupero infatti, il gol di Junior Messias è stato annullato dall’arbitro Serra che, colpevolmente, non ha concesso il vantaggio per il fallo precedente su Rebic. Un episodio molto contestato per il quale il direttore di gara si è subito scusato, così come l’AIA, Associazione Italiana Arbitri. Nei secondi finali inoltre, è arrivata la beffa per il Milan di Pioli con la rete messa a segno da Gyasi, che ha tolto ai rossoneri addirittura quel punticino del pareggio e ha consegnato allo Spezia tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

Il Milan non è però protagonista soltanto sul rettangolo verde, ma anche in sede di calciomercato. I rossoneri stanno fronteggiando un’emergenza difensiva con le assenze di Simon Kjaer e Fikayo Tomori, che però dovrebbe rientrare nel mese di febbraio. Attenzione anche alle richieste che possono arrivare dall’estero, in particolare dalla Premier League, dove potrebbe approdare Gennaro Gattuso, precisamente all’Everton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala: “Vada al Napoli o alla Roma”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rifiuta il rinnovo e rompe col club | Juve in agguato

Calciomercato Milan, Gattuso pesca dai rossoneri

Gennaro Gattuso, possibile nuovo manager dell’Everton in Premier League, è a caccia di colpi nel campionato italiano di Serie A e attenzione, per la difesa, al nome di Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore è in scadenza di contratto con il club italiano e Gattuso potrebbe anticipare la concorrenza tentando di strappare il giocatore a gennaio. Ci sarebbe però, viste le esigenze di organico, il no categorico del Milan, che non può privarsi di un altro difensore proprio in questo momento così delicato.