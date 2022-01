L’Atletico Madrid di Simeone guarda in Serie A: assalto ad un calciatore dell’Inter

Diego Pablo Simeone non smette di seguire da vicino il campionato italiano per provare a portare qualche giocatore nel suo Atletico Madrid. Nonostante le voci di un possibile addio a fine stagione del ‘Cholo’, le sue mosse di mercato continuano a insidiare le bigi di Serie A e questa volta è il turno della sua ex squadra, l’Inter.

Da quando Trippier ha lasciato Madrid per trasferirsi al Newcastle, Simeone ha puntato il terzino del Valencia, Daniel Wass, che avrebbe già un accordo preliminare con i colchoneros. L’età del danese, però, non convince fino in fondo l’Atletico Madrid che ha diversi nomi nella lista dei desideri. Uno di questi è Nelson Semedo, legato al Wolverhampton fino al 2023 e con una valutazione di 25 milioni di euro. Nel mirino anche Nordi Mukiele del Lipsia e Zeki Celik del Lille.

Il nome che attira molto Simeone, però, arriva dall’Inter. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il tecnico argentino avrebbe messo gli occhi su Denzel Dumfries. L’olandese, arrivato in estate a Milano come sostituto di Hakimi dal PSV, ha un contratto con i nerazzurri fino al 2025 e una valutazione di circa 16 milioni di euro.

Simeone punta Denzel Dumfries dall’Inter

Dopo un inizio di stagione complicato e di adattamento, Dumfries è entrato nei meccanismi del calcio italiano e di Simone Inzaghi. Si è spesso alternato con Darmian sulla corsia di destra ma quando quest’ultimo si è fermato per un infortunio, l’olandese ha preso le redini della fascia destra, salendo notevolmente di livello in entrambe le fasi realizzando 3 gol e 2 assist in campionato.

Simone Inzaghi adesso lo considera molto importante per le sue idee di calcio e lo sta dosando con attenzione ed equilibrio. Dumfries aveva dimostrato il suo valore già all’Europeo con l’Olanda dove ha realizzato 2 gol in 4 gare disputate. Simeone lo ha puntato in vista del prossimo mercato estivo ma i nerazzurri non lo lasceranno partire per meno di 15 milioni di euro.