Calciomercato, rifiuta il rinnovo e rompe col club | Juve in agguato

Il giocatore, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo, rompe in maniera defintiva col suo club: per la Juve si riapre un interessante scenario di mercato

Le occasioni a parametro zero sono ovviamente le più ghiotte, in questa finestra di mercato. Sono infatti tanti i big arrivati a pochi mesi dalla scadenza del loro contratto senza che questo sia ancora stato rinnovato. In alcuni casi poi, l’accordo sarebbe totalmente saltato prefigurando un’imminente cessione già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio KO in attacco | Scambio immediato

È il caso del Barcellona, alle prese con le bizze di un giocatore che avrebbe rifiutato un ricco prolungamento del contratto proposto dal club. L’entourage dell’attaccante avrebbe messo sul piatto, come risposta ad un’offerta ritenuta inadeguata per lo status del giocatore, uno stipendio complessivo di 200 milioni lordi in cinque anni, più 20 milioni di commissione per l’agente ed altri 20 milioni di bonus alla firma. Inevitabile la risposta stizzita – per usare un eufemismo- della società blaugrana. Che, stando a quanto riportato da ‘As’, avrebbe minacciato di non far giocare più il calciatore fino al 30 giugno 2022.

Calciomercato, esplode la situazione Dembelé: Juve in agguato

Questo scenario non sarebbe però gradito al tecnico Xavi, che avrebbe in qualche modo ‘respinto’ la risposta di pancia della sua dirigenza indicando la cessione immediata come via per risolvere la questione. L’oggetto dello scandalo è Ousmane Dembelé, l’attaccante francese già sul piatto dei possibili partenti secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. La situazione ora si è fatta davvero esplosiva: il giocatore è sul mercato, e un big italiana già sogna il colpaccio a costi ridotti rispetto a quant preventivato.

LEGGI ANCHE >>> Niente rinnovo, scambio e cash: super offerta per de Ligt

Sul transalpino gravita infatti da tempo l’interesse della Juventus, sempre a caccia di un attaccante in grado di risolvere i problemi offensivi di Allegri. Messo in stand-by, per il momento, il passaggio di Alvaro Morata in blaugrana, ecco che proprio l’iberico potrebbe rappresentare la chiave di volta per arrivare a Dembelé. Il Barcellona è ormai con le spalle al muro: l’ex Borussia Dortmund potrebbe già accordarsi a zero con qualche club, quindi uan cessione a prezzo di saldo nella finestra di gennaio potrebbe accontentare tutti.