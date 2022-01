Calciomercato Juventus, addio Dybala: “Vada al Napoli o alla Roma”

Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto. L’attaccante argentino potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione: l’idea

Polemiche a non finire per la situazione di Paulo Dybala. Il capitano della Juventus non ha ancora firmato il rinnovo con il club bianconero: il suo futuro potrebbe essere altrove.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. La Juventus ha posticipato l’incontro per il rinnovo ufficiale dell’attaccante argentino: il capitano bianconero non l’ha presa affatto bene esultando in maniera polemica contro l’Udinese guardando sugli spalti. Il suo contratto è in scadenza di contratto nel prossimo giugno: il suo annuncio sarebbe dovuto arrivare già a novembre, poi le dinamiche sono cambiate improvvisamente.

Calciomercato Juventus, la soluzione per Dybala: parla Dotto

Il giornalista Giancarlo Dotto ha svelato il suo punto di vista sulla situazione Dybala con l’intervento negli studi “Rai”: “Dybala, a mio parere, ha bisogno di cambiare aria e contesto, deve diventare un giocatore simbolo, alla Juventus non è riuscito ad emergere per tanti motivi”. Infine, ha aggiunto: “Gli consiglierei di andare in una squadra minore rispetto alla Juventus come il Napoli o la Roma. In una di queste due squadre potrebbe far vedere tutto il suo talento ed esaltarsi”. Una soluzione totale in vista del futuro con la stessa “Joya”, pronta a cambiare aria in vista della prossima stagione.