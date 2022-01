Juventus, affare di lusso per rimpiazzare Dybala: due big nel mirino

La Juventus lavora per il post Dybala e spuntano due nomi di lusso per rimpiazzarlo: ecco cifre e dettagli

È un mercato particolare e difficile quello che sta vivendo la Juventus, che non ha intenzione di spendere grosse cifre e allo stesso tempo deve risolvere alcune situazioni delicate come il futuro di Paulo Dybala. Il club bianconero inoltre non sta vivendo una situazione semplice dal punto di vista dei risultati e per questo necessita di rinforzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Inter: lo chiama Ranieri in Premier

Calciomercato Juventus, per il post Dybala ci sono Hazard o Griezmann

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza a giugno di questo 2022 e fino ad oggi non è arrivata nessuna firma per quanto riguarda il rinnovo, né è stato raggiunto un accordo definitivo. La società prenderà una decisione entro marzo ma l’addio dell’argentino non appare più così impossibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo intreccio con l’Arsenal: ecco l’obiettivo

Qualora la ‘Joya’ dovesse salutare, ci sarebbero già diversi nomi pronti per sostituirlo. Uno potrebbe essere quello di Eden Hazard, visto che secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’ il Real Madrid accetterebbe una sua partenza anche a gennaio. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro. In alternativa potrebbe esserci Antoine Griezmann che ha una valutazione di circa 50 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la Fiorentina umilia il Genoa con un punteggio tennistico

Il prezzo del francese è sceso dopo le ultime stagioni e per questo potrebbe arrivare un addio nei prossimi mesi. Paulo Dybala invece ha vissuto delle stagioni complicate a causa dei troppi infortuni anche se le sue qualità non sono in discussione, ma la Juventus non vorrebbe spendere troppo per il rinnovo e per questo sta cercando delle alternative in giro per l’Europa.