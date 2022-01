L’Inter beffa Allegri, assalto immediato: arriva già a gennaio

Beppe Marotta torna con forza sul gioiello da tempo nel mirino della Juventus di Allegri: sorpasso e beffa

Il Venezia e poi il derby della Madonnina, contro il Milan. Sono questi gli impegni dell’Inter campione d’Italia, reduce dal sudatissimo successo in Coppa Italia contro l’Empoli. I nerazzurri hanno intenzione di consolidare la classifica per tenere a distanza la squadra di Pioli e, nel frattempo, valutano le mosse da mettere in atto nell’attuale sessione di calciomercato. Marotta e Ausilio hanno diverse idee per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, in vista della seconda parte della stagione.

In tal senso una delle priorità della dirigenza campione d’Italia sarà quella di aggiungere un nuovo innesto di valore all’attacco a disposizione del tecnico piacentino. L’infortunio occorso ad Joaquin Correa nell’ultimo match contro l’Empoli sta portando l’Inter a fare valutazioni, nell’immediato. L’argentino è diventato, sin dal suo approdo a Milano, una delle pedine imprescindibili per Simone Inzaghi. Ecco quindi che il mercato invernale può portare un nuovo colpo di spessore proprio per rimpiazzare Correa.

Inter, Correa ko: colpo e Juve beffata

Ecco quindi che nei piani dell’Inter vi sarebbe l’idea di regalarsi un nuovo attaccante. Il nome nei pensieri di Marotta è quello di Sardar Azmoun, da tempo nel mirino della Juventus ed in scadenza con lo Zenit a fine stagione.

Il talento iraniano ha messo a segno 10 reti e firmato 4 assist in 21 apparizioni stagionali: l’Inter lo segue da molto vicino. Allegri è quindi avvisato, visto che la società meneghina può provare a stringere per Azmoun entro il 31 gennaio.

Situazione in divenire, Azmoun può rappresentare l’occasione giusta, già a gennaio, per l’attacco dell’Inter.