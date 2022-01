Mbappe cambia il calciomercato: l’intreccio che favorisce la Juventus

Il futuro di Kylian Mbappe potrebbe cambiare il calciomercato della Juventus: l’intreccio aumenta le speranze dei bianconeri

Quando si parla di Kylian Mbappe, si fa riferimento a un calciatore e un personaggio che chiaramente sposta tantissimo nel calcio a livello globale. È senza dubbio il futuro di questo sport, insieme ad altri pochi eletti, come dimostrano i numerosi riconoscimenti personali e non già conquistati nella sua breve carriera.

Tanti gol, assist e prestazioni da favola, con ancora margini di miglioramento vista la giovane età (23 anni). È già un enorme punto di riferimento per tanti ragazzi che vogliono provare ad entrare nel meraviglioso mondo del pallone e la sensazione è che numerosi palloni d’oro porteranno inciso il siuo nome negli anni a venire. Al momento, però, aleggia grande incertezza intorno al futuro della stellina francese. Il suo sogno fin da bambino – aveva il poster in camera di Cristiano Ronaldo – è quello di seguire le orme del suo idolo portoghese e vestire un giorno la camiseta del Real Madrid. Il PSG, dal canto suo, le sta provando per evitare la perdita a parametro zero e rinnovare il contratto dell’attaccante in scadenza il 30 giugno. I parigini avrebbero in mente di giocarsi un’ultima carta per convincerlo a non andare a Madrid. Potrebbe trarre vantaggio da questo scenario anche la Juventus.

L’intreccio con Mbappe fa sperare la Juventus

Leonardo starebbe valutando un cambio in panchina: Pochettino si accaserebbe al Manchester United, che lo vorrebbe fortemente, mentre sotto la Tour Eiffel approderebbe Zidane. L’ex centrocampista – molto influente su Mbappe – sarebbe l’unica persona in grado di cambiargli le idee e farlo restare a Parigi. Se così fosse, potrebbe invertirsi anche il destino di Mauro Icardi. Il bomber argentino non vorrebbe andarsene, poiché si trova bene in quel contesto nonostante non sia centrale nel progetto.

Con la permanenza dell’ex Monaco, però, potrebbe rivalutare la sua posizione e convincersi ad andare altrove per avere un ruolo da protagonista. La Juventus lo segue da tempo, anche se resta il problema dell’ingaggio elevato da 9,2 milioni di euro netti. Ma con il prolungamento del compagno di reparto, Icardi potrebbe sposare definitivamente la causa Juve e magari agevolare il trasferimento.