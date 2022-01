Dembele subito via dal Barcellona: la proposta della Juventus

Dembele non rinnoverà con il Barcellona: è arrivato l’annuncio ufficiale del club che lo mette sul mercato. Il possibile affare con la Juve. Tutti i dettagli

“Abbiamo iniziato i colloqui a luglio. Per 6-7 mesi abbiamo parlato e fatto offerte diverse e tutte sono state rifiutate. A 11 giorni dalla fine del mercato, pensiamo che non voglia continuare e abbiamo detto ai suoi agenti che dovrebbe cercare una soluzione prima della fine del mese”.

“Non vogliamo avere un giocatore che non vuole restare in squadra e di conseguenza non è nella rosa dei convocati. È una decisione di Xavi e lo sosteniamo. Pensiamo sia la decisione giusta”. Con queste parole rilasciate ai canali ufficiali del Barcellona, il direttore sportivo Alemany ha sancito la definitiva rottura con Ousmane Dembele e il suo entourage. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è arrivata ad un punto di non ritorno, e dunque saltata. L’esterno francese è ora sul mercato e il Barça vuole trovare una soluzione entro la chiusura della sessione invernale. Come noto, tra i club accostati all’ex Borussia Dortmund c’è in prima fila anche la Juventus. Ecco il possibile scambio in questo calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi per Dembele

Sfruttando l’annuncio di Alemany la Juventus potrebbe così fare un tentativo per l’arrivo immediato del francese. Sul piatto potrebbe finire Federico Bernardeschi: l’esterno della Nazionale, già accostato ai blaugrana, è nella stessa situazione contrattuale di Dembele, ovvero ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Un possibile scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.