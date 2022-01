Intrigo Morata, adesso cambia tutto: Allegri furioso

Il futuro di Alvaro Morata sta per vedere una schiarita: intrigo Barcellona e non solo, Allegri va su tutte le furie

È il giorno di Dusan Vlahovic che si appresta a vivere le prime ore da nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero si gode il super colpo in attacco ma non intende arrestarsi, candidandosi ad assoluta protagonista dell’attuale sessione di calciomercato. Uno dei nodi da sciogliere per la società bianconera è certamente legato al futuro di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è arrivato in prestito dall’Atletico Madrid ma il suo destino sembrerebbe essere già segnato.

Con l’arrivo della punta serba, infatti, gli spazi per Morata saranno sempre meno. La volontà della Juventus è quella lasciar partire il bomber iberico, diversa, invece, l’opinione di Allegri. Il tecnico toscano spingerebbe per la permanenza dello spagnolo, puntando alla cessione di due pedine sulle quali non intende fare ormai più affidamento. Si tratta di Dejan Kulusevski e Moise Kean.

Juventus, addio Morata: club a sorpresa

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, la Juventus avrebbe già dato il benestare per l’addio di Morata in direzione Barcellona. La punta piace da tempo a Xavi ma il suo destino potrebbe essere altrove, precisamente in Premier League. A farsi avanti, come riferito da ‘El Partidazo’ di ‘Cadena Cope’, sarebbe il Newcastle che vede in Morata il possibile rinforzo di spessore in attacco per raddrizzare la stagione e potenziare nell’immediato l’attacco di Howe.

Morata in questa stagione ha segnato 8 reti e firmato 5 assist in 29 presenze con la maglia della ‘Vecchia Signora’: numeri che, evidentemente, non hanno convinto a pieno il club bianconero.

Situazione in via di definizione, con i prossimi tre giorni che saranno decisivi per comprendere quale sarà la prossima squadra di Alvaro Morata.