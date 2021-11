La Juventus è tornata al successo ed anche Alvaro Morata ha ritrovato il gol. Lo spagnolo però non convince del tutto ed in estate potrebbe tornare di moda un altro centravanti

È tornato al gol nella Alvaro Morata nella vittoria di ieri in casa contro lo Zenit in Champions League. Una rete arrivata in fondo ad una gara già ampiamente in cassaforte e che non dirada le nubi che aleggiano sulla testa dell’attaccante spagnolo. Il numero 9 bianconero sta vivendo infatti un’annata piuttosto negativa con uno score ancora molto basso, e soprattutto col peso di quei 35 milioni di euro per il suo riscatto, che col passare del tempo si fanno sempre più pesanti.

Il gol di ieri non guarisce infatti le ferite di Morata, che comunque al netto della rete non ha offerto una prova indimenticabile. I dubbi su una sua permanenza a Torino salgono sempre di più e i bianconeri potrebbero così tornare su attaccante di Serie A che potrebbe essere giunto all’ultimo treno importante della carriera.

LEGGI ANCHE >>> Capello all’attacco, Juventus nel mirino: “Non mi convince”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Morata non convince: mirino sullo strapotere di Duvan Zapata

Nella stessa serata in cui Morata ha segnato un gol più per il morale che per il risultato, a Bergamo Duvan Zapata dominava in lungo e in largo contro il Manchester United. Il centravanti colombiano classe 1991 ha infatti acquisito una maturità calcistica tale da renderlo uno dei migliori bomber del campionato italiano, non solo per il discreto bottino di reti, ma anche e soprattutto per il grande lavoro che è in grado di svolgere con e per i compagni. Lo strapotere fisico di Duvan è stato infatti evidente anche contro Maguire e soci e farebbe comodissimo ad una Juventus che manca proprio di cattiveria negli ultimi metri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta di scambio | La reazione di Spalletti

Un paio di giorni fa lo stesso Zapata in conferenza stampa parlò di come è stato tentato dall’Inter, ma l’estate prossima potrebbe vacillare nuovamente tentato magari dalla Juve che potrebbe essere l’ultima chance in una big della sua carriera. Vlahovic infatti per i bianconeri ad oggi costa troppo e c’è ampia concorrenza sul serbo, mentre il colombiano con i 35 milioni di Morata si potrebbe prendere, con buona pace anche dell’Inter che lo aveva cercato nei mesi scorsi. A 30 anni e con un contratto in scadenza 2023 per Zapata potrebbe passare l’ultimo grande treno.