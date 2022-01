Affare Juventus-Vlahovic, ci siamo: domani l’incontro per chiudere

Siamo ormai vicinissimi alla chiusura dell’affare del calciomercato di gennaio Vlahovic-Juventus: domani in programma l’incontro finale

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In pochi si sarebbero aspettati l’approdo di Vlahovic alla Juventus nel calciomercato di gennaio, eppure questo scenario sta per diventare realtà. C’era la sensazione da tempo che nella testa del bomber serbo fosse presente la ‘Vecchia Signora’ più di ogni altro club. Non a caso, altre proposte milionarie – Arsenal su tutte – non sono state prese in considerazione.

Tant’è che gli agenti neanche rispondevano a volte, segno di come il classe 2000 volesse soltanto i bianconeri. E il desiderio di convolare a nozze ovviamente era reciproco. Infatti la dirigenza torinese ha cercato di risparmiare il più possibile la scorsa estate, con tanti saluti all’esoso Cristiano Ronaldo, per potersi permettere questa operazione. Un’operazione, come si apprende dalle ultime informazioni che circolano, da 68 milioni di euro più bonus. Sarà Vlahovic, dunque, il bomber del presente e del futuro in casa Juve. È lui il prescelto, nonché probabilmente il migliore sulla piazza attualmente per tante ragioni. Lo sbarco del 21enne a Torino, poi, potrebbe consentire la partenza di Morata in inverno direzione Barcellona. I blaugrana non hanno abbandonato la pista e ora avrebbero la possibilità di rifarsi sotto. Ma prima serve l’ufficialità di Vlahovic, per la quale manca ancora un tassello.

Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic alle battute finali: domani l’ultimo incontro

La trattativa è in dirittura d’arrivo, con l’attesa fumata bianca vicinissima. La Juventus ha raggiunto l’intesa di massima con la Fiorentina, la quale ha dato l’ok all’entourage dell’attaccante di poter incontrare ufficialmente i bianconeri. Il faccia a faccia tra le parti, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, avverrà nella giornata di domani. Sarà molto probabilmente lo step finale, dove verranno limati gli ultimi dettagli.

Il patron Agnelli ha pronto un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione. Se tutto andrà per il verso giusto, cosa quasi scontata a questo punto, Vlahovic potrà finalmente approdare alla corte di Allegri per diventare la nuova stella della Juventus.