Juventus, non solo Vlahovic in lista: “Hanno pensato prima a lui”

Il calciomercato della Juventus vedrà l’approdo di un nuovo bomber alla corte di Massimiliano Allegri: retroscena clamoroso

La Juventus ha intenzione di tornare protagonista, in Italia ed Europa. In attesa di tornare in campo contro l’Hellas Verona nel prossimo turno di Serie A dopo la sosta per le nazionali, la priorità del club bianconero si chiama calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ sta per regalare Dusan Vlahovic a Massimiliano Allegri. Le continue e deludenti prestazioni di Morata spingono il club torinese a ‘mollare’ il centravanti spagnolo per far spazio al gioiello della Fiorentina, ormai in rotta di collisione con la società di Rocco Commisso.

Sulla ricerca all’attaccante durante il mese di gennaio, spunta il clamoroso retroscena. Il giornalista Matteo Mosciatti, attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, ha rivelato un curioso retroscena riguardante l’attacco della Juventus. Come detto, i bianconeri sono praticamente ad un passo di Dusan Vlahovic ma il primissimo obiettivo, ad inizio gennaio, era un nome ben noto alla Serie A e che piace alla Juventus da diversi anni: Mauro Icardi.

Juventus-Icardi, retroscena inedito

“Dall’entourage di Icardi: la Juventus ha valutato Mauro per circa una settimana, nella prima parte della sessione di calciomercato“, ha rivelato Mosciatti. Il giornalista ha successivamente aggiunto: “Poi i bianconeri hanno virato su un altro nome, come tutti sanno…”.

Un retroscena che, dunque, riguarda Icardi e la possibilità dell’ex capitano dell’Inter di vestirsi di bianconero. L’argentino, ormai lontano dalle prime scelte in casa PSG, è stato per diversi mesi la priorità per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il presente per l’attacco della ‘Vecchia Signora’, adesso, si chiama Vlahovic: con buona pace dell’ex centravanti nerazzurro.