Calciomercato Juventus, rottura Dybala: “L’Inter non lo prenderà”

Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto. La Juventus è vicinissima al colpo Vlahovic, ma nessuna novità per l’argentino

Ad un passo dal rinnovo a novembre, poi il punto di vista modificato: ora Paulo Dybala potrebbe andare via dalla Juventus a parametro zero in estate.

Così il giornalista Agresti ai microfoni di Radio Radio ha svelato il suo punto di vista: “La Juve ha forzato molto la mano con Dybala, i rapporti sono pessimi. Le dichiarazioni di Arrivabene sono state quasi provocatorie nei sui confronti”.

Poi ha aggiunto: “Se lo fai troppe volte, sembra quasi che stai cercando un pretesto per arrivare alla rottura. E non credo che l’Inter abbia la possibilità di offrire 10 milioni di euro all’anno all’argentino”.

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’addio

La Juventus offrirà un rinnovo contrattuale a Dybala a cifre al ribasso e così l’attaccante argentino sarebbe orientato a dire addio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter, pronta a mettere a segno un colpo da urlo a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere al meglio il futuro del talentuoso argentino, ora impegnato con la Nazionale albiceleste per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il club bianconero è sempre molto attivo, ma le dinamiche sono cambiate sul futuro de la “Joya”.