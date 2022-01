Juventus, Vlahovic non basta: “È stato un acquisto sbagliatissimo”

La Juventus pensa al colpo Vlahovic ma arriva intanto un clamoroso attacco ad uno dei big di Massimiliano Allegri



Lo 0-0 contro il Milan è ormai un lontano ricordo. Adesso c’è la sosta per gli impegni delle nazionali ma la Juventus ha intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista, anche in questa sessione di calciomercato. I bianconeri stanno provando a chiudere l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Il bomber che sostituirà verosimilmente Alvaro Morata è pronto a vestirsi di bianconeri ma in casa Juventus non è tutta rosa e fiori. In tal senso, arriva un doppio pesante attacco a due big.

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il giornalista Matteo Caronni non ha risparmiato alcune pesanti critiche alla Juventus. Il club bianconero sta stringendo per il grande colpo in attacco che, salvo clamorose sorprese, sarà Dusan Vlahovic. Per il giornalista, però, le criticità della rosa di Allegri restano altrove. Caronni ha dichiarato: “Vlahovic è un ottimo acquisto, ma alla Juventus serve un centrocampista come il pane. Qualcuno deve innestare i centravanti”.

Juventus, doppio attacco: “Meglio Saelemaekers”

Caronni prosegue la sua disamina, mettendo nel mirino Kulusevski a cui lancia una frecciata tutt’altro che velata: “La qualità di Kulusevski è innegabile, ma fino a quando giocherà così molle, preferisco Saelemaekers, che è infinitamente inferiore tecnicamente, ma si impegna moltissimo. Lo svedese, ad oggi, è sulla scia di Bernardeschi”.

Stoccata finale per Adrien Rabiot, criticato a più riprese durante l’arco della stagione viste diverse prestazioni sottotono nonostante la fiducia quasi incondizionata di Massimiliano Allegri.

“Rabiot è un acquisto sbagliatissimo, un errore di mercato. Non giocherebbe neanche nel Milan o nella Roma“.