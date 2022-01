Milan, colpo last minute a sorpresa: “Lo ha proposto la Juventus”

Il Milan può mettere a segno un colpo a sorpresa nelle ultime ore del calciomercato invernale: indiscrezione clamorosa

Solo quattro giorni alla chiusura del calciomercato invernale. Il Milan prepara la sfida di Serie A, che andrà in scena dopo la sosta per le nazionali, contro l’Inter. Il derby della Madonnina per ripartire e provare ad accorciare le distanze proprio sulla squadra di Inzaghi, capolista ed in netto vantaggio sui rossoneri. Dal campo al calciomercato, giunge una clamorosa indiscrezione su quello che, assolutamente a sorpresa, potrebbe essere l’ultimo colpo di Maldini e Massara nell’attuale sessione di mercato.

L’asse con la Juventus potrebbe scaldarsi, diventando rovente per la gioia di Stefano Pioli. A rivelare l’indiscrezione è il giornalista Rudy Galetti che, su Twitter, ha rivelato una possibilità di mercato tra i bianconeri ed il club di Elliott. Al centro della notizia vi è il nome di Dejan Kulusevski, che la Juventus ormai da tempo ha intenzione di piazzare altrove. Lo svedese non ha brillato agli ordini di Allegri e potrebbe salutare la Torino bianconera entro pochi giorni.

Kulusevski al Milan, ipotesi prestito

Galetti ha rivelato: “Juventus, situazione Kulusevski. Lo svedese è stato proposto dal suo agente (Lucci) a varie squadra in Italia e all’estero, incluso il Milan vista la possibilie uscita in prestito“. Il noto giornalista ha poi rivelato quella che sarebbe la ‘conditio sine qua non’ grazie a cui Maldini potrebbe davvero accelerare per l’ex Parma.

“In caso di addio di Castillejo, potrebbe diventare un’importante opportunità per i rossoneri”.

Situazione in divenire, le prossime ore potrebbero essere decisive per la possibile accelerate di Kulusevski al Milan.