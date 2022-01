La Juventus ripensa a Jorginho: scambio con il top player

La Juventus torna a valutare il colpo Jorginho: possibile scambio stellare, ecco chi ha puntato il Chelsea

Dopo la sosta la Juventus dovrà vedersela contro l’Hellas Verona, per tentare di mantenere il passo delle squadre di vertici e non allontanarsi dal quarto posto. La ‘Vecchia Signora’ è però al momento concentratissima sul calciomercato e le prossime operazioni che potrebbero concretizzarsi da qui al 31 gennaio per la gioia di Massimiliano Allegri. In tal senso, il grande nome resta quello di Dusan Vlahovic per il quale la società di Andrea Agnelli lavora senza sosta a quattro giorni dalla chiusura del mercato di gennaio.

Le attenzioni della Juventus è però orientata anche alla prossima estate, quando molto cambierà. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe vedere Jorginho al centro di tutto. Il centrocampista del Chelsea, non è un mistero che piaccia da anni alla ‘Vecchia Signora’ che potrebbe tentare l’assalto ad un anno dalla scadenza con i ‘Blues’.

Juventus-Jorginho, il Chelsea propone lo scambio stellare

Il talento campione d’Europa con l’Italia di Mancini ha una valutazione di 30-35 milioni di euro: la risposta del club di Abramovich può portare ad un clamoroso scambio. Nei pensieri del Chelsea vi è Matthijs de Ligt, centrale olandese che è già stato accostato alle uscite, negli ultimi mesi, dal suo procuratore Mino Raiola.

Adesso, dunque, il Chelsea può tentare di unificare le due operazioni, con uno scambio proprio per l’ex capitano dell’Ajax valutato non meno di 70 milioni dalla Juventus. Il club bianconero, nell’eventuale scambio, richiederebbe anche un sostanzioso conguaglio cash che oscilla tra i 30 ed i 40 milioni di euro.

Situazione in divenire, de Ligt può quindi essere la chiave per l’approdo di Jorginho alla Juventus nell’estate 2022.