Juventus, Vlahovic ‘apre’ al doppio addio: sfida all’Inter per l’erede

Vlahovic traslocherà da Firenze a Torino per circa 75 milioni di euro bonus inclusi. Per il serbo contratto da 7 milioni per i prossimi quattro anni e mezzo

Non ci sono dubbi, è Dusan Vlahovic il grande colpo di questo calciomercato di gennaio. La regina, di conseguenza, la Juventus che per il bomber serbo investirà qualcosa come 75 milioni di euro, bonus inclusi.

Dopo le visite mediche, previste nel fine settimana, il classe 2000 di Belgrado firmerà coi bianconeri un contratto di quattro anni e mezzo da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

L’arrivo di Vlahovic può avere una doppia conseguenza, al di là di Morata che il Barcellona non ha mollato, ovvero l’addio di Dybala a costo zero (più di qualche addetto ai lavori lo vede all’Inter di Marotta) e quello di Matthijs de Ligt.

Il centrale olandese verrebbe sacrificato per ripagare l’affare Vlahovic portato a termine con la Fiorentina, a fronte però di una offerta da almeno 70-80 milioni di euro. Chelsea, Bayern, Barcellona e Paris Saint-Germain i principali pretendenti al cartellino dell’ex capitano dell’Ajax, legato alla Juve fino al 2024 con stipendio di 10 milioni lordi bonus esclusi.

Chi raccoglierebbe l’eredità di de Ligt? Sono tornati alla ribalta i nomi di Rudiger e Romagnoli, entrambi in scadenza rispettivamente con Chelsea e Milan, ma attenzione a Bremer, uno dei migliori centrali del nostro campionato. Quello che nel recente Torino-Fiorentina non ha fatto toccare un pallone a Vlahovic…

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Doccia gelata per Inter e Juve: si inserisce il Bayern

Calciomercato Juventus, Bremer erede de Ligt: ‘sgarbo’ all’Inter

Sul brasiliano quasi 28enne è molto forte la stessa Inter, con il Milan un po’ più dietro, ma la Juventus avrebbe grosse chance di anticipare le rivali potendo sfruttare gli eccellenti rapporti con la società di Cairo.

L’offerta cash potrebbe toccare i 18 milioni, con l’aggiunta dei cartellini di Mandragora e Pjaca già in prestito ai granata.