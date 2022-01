Morata al Barcellona: dalla richiesta della Juventus all’ipotesi scambio

Alvaro Morata si avvicina a grandi passi al Barcellona: i catalani studiano lo scambio, la Juventus pensa ad un’altra possibilità

Dopo lo 0-0 contro il Milan, la Juventus si gode la sosta per le nazionali in attesa di tornare in campo per la gara con l’Hellas Verona. Dal calcio giocato al calciomercato, è ormai chiaro che la priorità della società bianconera sia l’approdo di un nuovo centravanti alla corte di Allegri. Salvo sorprese, sarà Dusan Vlahovic che nelle ultime ore di mercato dovrebbe diventare bianconero. Un affare, quello con la Fiorentina, che può davvero spostare gli equilibri nella seconda parte della stagione di Serie A. Ecco quindi che, a farne le spese, sarà con ogni probabilità Alvaro Morata.

La punta spagnola è in prestito dall’Atletico Madrid ma il suo futuro sarà lontano da Torino: il ritorno in Spagna, stavolta al Barcellona, pare l’ipotesi più calda. La Juventus è rimasta delusa dal rendimento di Morata dal quale, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ci si aspettava sicuramente di più. Adesso la società di Laporta è pronta a fare sul serio per accogliere Morata entro il 31 gennaio, ultima data disponibile per la sessione invernale di mercato.

Juventus, Morata con lo scambio: la richiesta al Barcellona

La Juventus ha intenzione di chiedere i 5 milioni del prestito dall’Atletico Madrid, per la seconda parte della stagione che Morata giocherebbe alla corte di Xavi. La risposta del Barcellona, però, potrebbe portare ad uno scambio.

L’idea di Laporta vedrebbe il possibile inserimento di Riqui Puig, talentuoso centrocampista classe 1999 che in passato è stato accostato anche al Milan.

Situazione dunque in divenire: il Barcellona vuole Morata ed è pronto a sacrificare Puig, in scadenza tra un anno e mezzo.