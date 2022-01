Juventus, rivoluzione anche a centrocampo: obiettivo in Serie A

La Juventus si accende in questa parte finale di calciomercato e rivoluziona anche il centrocampo: due addii e un colpo dalla Serie A

Il calciomercato invernale si fa bollente in questa ultima settimana di apertura. La Juventus sembrerebbe essere il club più vivo e pronto a mettere a segno colpi importanti. Il primo potrebbe essere Vlahovic dalla Fiorentina, ma non solo.

Infatti i bianconeri potrebbero rivoluzionare anche il centrocampo, lasciando partire due giocatori e mettendo a segno un colpo importante dalla Serie A. Bianconeri scatenati in queste ultime ore di mercato.

Juventus, addio Arthur e Bentancur: obiettivo Nandez a centrocampo

La Juventus non si vuole più fermare. Dopo che l’affare Vlahovic sembrerebbe in dirittura d’arrivo, i bianconeri vogliono mettere a segno un altro colpo dalla Serie A. Prima però bisognerà cedere.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Fausto Momblano ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, la Juventus in mano un’offerta per Bentancur e Arthur, con il brasiliano che vorrebbe andare all’Arsenal. Oltre a queste due cessioni, i bianconeri avrebbero chiesto al Cagliari il prestito di Nahitan Nandez, centrocampista che piace da tempo anche all’Inter. Dunque una rivoluzione totale in casa Juventus in queste ore.