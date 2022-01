Juventus scatenata: il possibile scambio con Paratici

Non solo Vlahovic: la Juventus al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. L’ipotesi di scambio col Tottenham di Paratici e Conte

Sono ore bollenti sull’asse Torino-Firenze. Nelle ultime ore la Juventus ha accelerato in maniera forse decisiva per Dusan Vlahovic: forte dell’accordo col giocatore, il club bianconero sta trattando con la Fiorentina per portare il gioiello serbo subito a Torino.

Sono ore decisive e la sensazione è che il centravanti viola sia sempre più vicino alla Juve. Un clamoroso – e costosissimo (circa 60 milioni cash) – affare che la dirigenza h voluto anticipare a gennaio per battere la concorrenza internazionale e soprattutto della Premier League. Sistemato l’attacco, Federico Cherubini potrà poi concentrarsi sul centrocampo. Uno dei nomi più chiacchierati e in bilico è quello di Adrien Rabiot. Il francese ex PSG continua a non svoltare e Allegri sembra ha già ridefinito le sue gerarchie. Ecco il possibile affare col Tottenham di Paratici e Conte per la cessione del centrocampista.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio col Tottenham

Rabiot è considerato tra i cedibili a centrocampo e potrebbe anche diventare una pedina di scambio per rinforzare il reparto. Occhi sempre puntati anche sull’asse con l’ex Paratici, che ha portato il francese a Torino a parametro zero. I due club potrebbero impostare uno scambio tra l’ex Paris Saint-Germain e Ndombele, ormai da diverse sessioni di calciomercato sul taccuino della dirigenza bianconera. Entrambi sono valutato circa 20-25 milioni di euro. Uno scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.