Calciomercato Milan, Koeman lo mette alla porta | Maldini ci prova

Il Milan potrebbe mettere le mani sul centrocampista del Barcellona: Koeman avrebbe deciso di privarsene, i dettagli

Continua il progetto del Milan di puntare sui giovani ‘aiutati’ da big già navigati. Un mix che finora ha prodotto risultati importanti, come la qualificazione in Champions League che verrà affrontata a settembre. L’inizio della squadra di Pioli è stato positivo viste le due vittorie, nonostante le perdite di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero. E’ stato più responsabilizzato Brahim Diaz, ripreso dal Real Madrid. Ma c’è anche un altro centrocampista che potrebbe far comodo ai rossoneri. E Maldini sembra già al lavoro per sfruttare l’occasione.

Milan, Koeman vuole cedere Riqui Puig

Il giocatore in questione è Riqui Puig, classe ’99 ora al Barcellona. Lo spagnolo è chiuso da elementi del calibro di de Jong, Pedri, Busquets. Ma il problema è che Puig non figura nemmeno tra le prime alternative di Koeman, che contro il Getafe ha preferito Sergi Roberto a centrocampo. Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, Riqui Puig non rientra nei piani del Barcellona e l’allenatore olandese lo ha messo nella lista dei cedibili. La sensazione è che difficilmente Koeman verrà convinto dalle sue prestazioni.

Il Milan, che ha cercato a lungo in passato di acquistare Riqui Puig, è una delle squadre che restano interessate al giocatore. Maldini potrebbe avanzare un’offerta complessiva di 20 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.