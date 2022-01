Arriva Vlahovic, sacrificio de Ligt: la Juventus ha già l’erede

L’operazione Vlahovic obbliga la Juventus a sacrificare De Ligt. Per il futuro, si valutano due opzioni a parametro zero

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha sconvolto le casse della Juventus. Le cifre dell’operazione – vicina ai 70 milioni di euro solo per l’acquisto dell’attaccante – inducono la dirigenza ad un sacrificio. L’identikit del gioiello da cedere corrisponde a Matthijs De Ligt, difensore classe 1999, sempre più protagonista con la maglia bianconera.

Arrivato nell’estate 2019 dall’Ajax, l’olandese ha raccolto 98 presenze con la maglia della Juventus, crescendo di partita in partita. In questo campionato sta giganteggiando nella retroguardia bianconera, approffitando delle assenze di Chiellini e Bonucci. Acquistato per 80 miliioni, De Ligt aveva firmato un quinquennale con il club. Considerando le sue prestazioni e i corteggiamenti da parte delle big europee, difficilmente resterà a Torino fino al 2024. Secondo ‘La Repubblica’, la Juventus avrebbe già individuato il sostituto del gioiellino olandese.

Calciomercato Juventus, Rudiger o Romagnoli per il dopo De Ligt

Arrivabene e Cherubini sono sulle tracce del nuovo difensore della Juventus. Le occasioni non mancano, soprattutto per quel che riguarda giocatori pronti per una big a basso costo. In particolare, ci sono due difensori prossimi alla scadenza contrattuale: Rudiger e Romagnoli. L’ex giallorosso, attualmente al Chelsea, viene da una stagione da protagonista: 31 presenze, quasi tutte da titolare, dimostrano la sua affidabilità.

Romagnoli, più giovane di due anni (classe 1995) rispetto al collega tedesco, ha avuto la fiducia di Pioli soltanto in 19 occasioni in questa stagione. Resta comunque uno dei difensori italiani più esperti, perfetto per guidare la difesa di una big.