Il Chelsea fa spesa in Serie A: doppio colpo e scambio con la Juve

La Juventus tentata dal Chelsea. I due talenti nel mirino dei Blues: ecco l’offerta

Pur non essendo in corsa per lo scudetto, la Juventus ha dimostrato di avere delle individualità da top club. Oltre a Dybala – in scadenza contrattuale -, spiccano De Ligt e Chiesa: entrambi possono far parte della Juve del futuro ma in caso di mancata qualificazione alla Champions League non è escluso l’addio.

Matthijs De Ligt è arrivato a Torino nell’estate 2019. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, può diventare l’erede di Chiellini e Bonucci. Federico Chiesa invece, causa infortunio non ha potuto proseguire sulla stessa lunghezza d’onda di Euro 2020. Nonostante ciò, le sue (poche) prestazioni hanno impressionato il Chelsea, caduto all’Allianz Stadium proprio per un gol dell’ex Fiorentina. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i Blues potrebbero sferrare l’assalto ai due talenti bianconeri.

Calciomercato Juventus, la provocazione del Chelsea: Christensen più cash in cambio di De Ligt e Chiesa

Il Chelsea potrebbe soffiare De Ligt e Chiesa alla Juventus. Il centrale olandese, classe 1999, rappresenta il futuro della difesa bianconera. Può partire soltanto in caso di un’offerta irrinunciabile per le casse bianconere. I Blues sono pronti a tentare Cherubini proponendo Andreas Christensen come contropartita tecnica: il 25enne difensore danese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e quasi sicuramente non resterà a Londra.

Secondo ‘Donbalon.com’, il Chelsea vorrebbe prendere già da gennaio anche Chiesa, proponendo alla Juventus 50 milioni di euro complessivi più il cartellino di Christensen.