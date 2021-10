Jorginho di nuovo in Serie A: ecco il clamoroso scenario

Per Jorginho il 2021 è stato fantastico con le vittorie in Champions e ad Euro2020: il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A

Un anno, il 2021, che è stato entusiasmante per il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho. Prima la vittoria in Champions League, poi quella ad Euro2020 con la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Per lui potrebbe esserci anche il possibile ritorno in Serie A. Dopo l’exploit con la maglia del Napoli, è volato in Premier League dove si è imposto ad altissimi livelli trionfando.

Calciomercato Juventus e Inter, idea Jorginho: la suggestione

Il Chelsea potrebbe pensare anche alla cessione di Jorginho in scadenza di contratto nel 2023. I “Blues” sarebbero sulle tracce del giovane centrocampista del West Ham, Declan Rice, che ha svelato di voler continuare la sua avventura con questa maglia. Tutto potrebbe cambiare così improvvisamente.

In caso di mancato rinnovo, Jorginho si libererebbe ad un prezzo minore aggirandosi così intorno ai 25 milioni di euro. In caso di addio di Brozovic, inoltre, la società nerazzurra sarebbe molto interessata al metodista della Nazionale italiana. Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con l’evolversi della situazione intorno

Jorginho, inoltre, è stato anche protagonista come migliore giocatore dell’ultima Champions League: vincere il Pallone d’Oro sarebbe un sogno, ma Lionel Messi è sempre più vicino ad aggiudicarsi l’ennesimo massimo riconoscimento individuale.