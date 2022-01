Calciomercato, allarme Inter | Annuncio su Lautaro

Il mercato dell’Inter può aprirsi a diversi scenari anche in attacco e in mezzo c’è anche il futuro di Lautaro Martinez: l’annuncio sul ‘Toro’

Oggi è il giorno di Dusan Vlahovic alla Juventus, il più clamoroso e costoso affare del mercato di gennaio. Un colpo da 75 milioni di euro fatto istantaneamente dai bianconeri per anticipare la concorrenza. Il bomber serbo farà coppia con Paulo Dybala, almeno per il momento, ma il futuro dell’argentino è un enorme punto interrogativo.

Dall’euforia per Vlahovic, i tifosi bianconeri potrebbero passare alla tristezza per l’addio di uno dei top player del club. L’incontro per discutere del rinnovo è rinviato a febbraio ma Dybala sembra non voler stare alle condizioni della Juve e continua a chiedere un ingaggio troppo alto per le possibilità dei bianconeri. Da tempo ormai l’Inter è sulle tracce della ‘Joya’ e non lo ha negato neppure l’amministratore delegato Beppe Marotta. negli ultimi giorni sono filtrate notizie anche su un possibile tentativo del Liverpool.

In merito alla situazione Dybala ha parlato a ‘Radio Radio’ il giornalista Ilario Di Giovanbattista che ha fatto il punto sull’argentino, lanciando anche un allarme in casa Inter sul futuro di Lautaro Martinez.

Inter, il piano per Scamacca e Dybala: “Cederebbe Lautaro”

“A me risulta che Paulo Dybala sia diretto verso Milano a costo zero per formare una coppia di attacco con Scamacca all’Inter. A quel punto, quindi, l’Inter cederebbe Lautaro Martinez perché non possono tenerli tutti”. Infatti l’Inter è sulle tracce del centravanti del Sassuolo che sta salendo di livello di partita in partita e ha già ottenuto la convocazione in Nazionale. I nerazzurri potrebbero inserire anche Andrea Pinamonti nella trattativa, attualmente in prestito all’Empoli, oltre alla somma di 40 milioni di euro, per battere la concorrenza in anticipo.

A quel punto, qualora arrivasse anche Dybala a giugno a parametro zero, la società nerazzurra potrebbe valutare concretamente la possibilità di sacrificare Lautaro per garantirsi un incasso considerevole. Il ‘Toro’ ha tante richieste ma ad avere la meglio potrebbe essere l’Arsenal che è a caccia di un attaccante per il presente ma anche per il futuro. Proprio da Dybala potrebbe dipende il futuro di Lautaro. “Ai nostri esperti risulta che ci sia stato un durissimo scontro tra gli agenti di Dybala e la Juventus. Oltre all’Inter, attenzione anche al Liverpool” ha concluso il giornalista sulla situazione della ‘Joya’.